В Татарстане ОСАГО подешевело на 2,8%

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В Приволжском федеральном округе в первом полугодии 2020 года зафиксировано снижение стоимости ОСАГО в 11 субъектах. В Татарстане ОСАГО подешевело на 2,8%, сообщает пресс-служба проекта «ОСАГО: общественная экспертиза».

В Пермском крае средняя стоимость полиса снизилась на 4,1%, в Мордовии — на 2,9%, в Чувашии — на 2,4%, а в Удмуртии — на 2,3%. Также падение наблюдалось в Нижегородской (2,1%), Кировской (на 1,8%), Оренбургской (1,4%), Пензенской (0,8%) и Самарской областях (0,5%), а также Башкортостане (1,3%).

«Существенное падение зафиксировано в тех регионах, где присутствует низкий уровень мошеннических схем. Главное, что повлияло на изменение стоимости, — появление конкурентоспособного рынка страховых компаний», — отметил член комитета Госдумы по финансовому рынку Алексей Изотов.

При этом размер средних выплат по стране растет и приближается к размеру выплат по каско. В ПФО показатель по ОСАГО превысил 7%.

В марте в России ввели новый формат полиса ОСАГО, он предполагает возможность внести информацию о заключенном договоре каско на обратной стороне документа.

