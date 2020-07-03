Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба Нурмагомедова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил о смерти Абдулманапа Нурмагомедова, отца чемпиона мира UFC Хабиба Нурмагомедова.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее Абдулманап Нурмагомедов был доставлен в один из военных госпиталей Москвы. В конце апреля у него была обнаружена пневмония, тренер сдал анализы на коронавирусную инфекцию. После ухудшения состояния он был перевезен из больницы Дагестана в столицу, где его ввели в состояние комы.

Абдулманап Нурмагомедов является заслуженным тренером России. За свою тренерскую карьеру он воспитал 18 чемпионов мира. По этому показателю тренер вошел в Книгу рекордов России.

В последние годы он возглавлял собственную школу и тренировал своего сына Хабиба Нурмагомедова.