Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 3 млрд рублей

На 3 мая жителям Оренбургской области, пострадавшим от весеннего паводка, выплачено более 3 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

При этом всего поступило 490 315 заявлений, из которых одобрены выплаты 146 564 жителям. Отказано 64 528 заявителям.

Оренбургская область — один из регионов России, где в этом году из-за весеннего паводка был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадавшим от паводка выплачивают компенсации в соответствии с указом губернатора.

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Олег Исаков