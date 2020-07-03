Кузнецова просит СК проверить, как обвиняемый в насилии над дочерью в Бугульме обращался со старшими детьми

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова просит Следственный комитет проверить, как обвиняемый в насилии над полуторагодовалой дочерью житель Бугульмы Сергей Кукушкин обращался с двумя старшими детьми в семье.

«Мы считаем необходимым обратиться в Следственный комитет с целью проверки возможного жестокого обращения и насилия по отношению к другим детям, проживающим в семье», — сказала Кузнецова.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, ее беспокоит, что мужчина проживал в одном доме с детьми, их общение не было ограничено.

Ранее депутат Госдумы Ирина Яровая заявила, что пострадавший ребенок и двое других малолетних детей не должны проживать вместе с отцом.



Сегодня Верховный суд Татарстана по апелляционному представлению прокуратуры республики отменил оправдательный приговор в отношении Кукушкина.

