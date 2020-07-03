Мэр Набережных Челнов за 2019 года заработал почти 5 миллионов рублей

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев по итогам 2019 года заработал 4,9 млн рублей. Об говорится в декларации на сайте мэрии города.

В предыдущем году он заработал 4,4 млн рублей.

У Магдеева в собственности по-прежнему есть 1/2 квартиры площадью 94,4 кв. м и квартира площадью 198 кв. м, а также парковочное место, автомобиль Lada 212140 и прицеп.



Супруга мэра Челнов заработала в 2019 году 920 тыс. рублей с учетом дохода от реализации имущества. В ее собственности находится половина общей с мужем квартиры в 94,4 кв. м. А вот автомобиль Toyota Rav4 она продала.