Михаил Ефремов отказался признать вину в ДТП с погибшим

Актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в ДТП в Москве, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.

«Более подробнее ничего пояснять не буду — это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: «Я хочу возместить», — не возместить, а «готов платить», потому что в ДТП участвовала его машина», — сказал телеканалу «Москва 24» адвокат актера Эльман Пашаев.

Авария с участием заслуженного артиста России произошла 8 июня вечером на Смоленской площади в центре Москвы. Пьяный актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице.

Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Ефремов сначала признал вину и записал видеообращение с извинениями семье погибшего, которое было опубликовано на youtube-канале «Гражданин поэт».

Ефремов выразил готовность усыновить и содержать детей погибшего в ДТП с его участием.

