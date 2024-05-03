В Татарстане фестиваль творчества, посвященный Международному дню защиты детей, проведут за 30 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане состоится фестиваль, посвященный Международному дню защиты детей. На организацию и проведение фестиваля из бюджета выделяется 30 млн рублей. Соответствующий электронный аукцион опубликован МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» на сайте «Госзакупки».

Организаторы предоставят здание для проведения фестиваля и репетиций, звуковое и световое оборудование, а также световые панели для лестниц и сценические конструкции. В рамках фестиваля сцену оформят спецэффектами, разработают видеографический контент, проведут фото- и видеосъемку.

Для выступления приглашены звезды российской и татарской эстрады. Для одной из российских звезд оплатят перелет бизнес-классом из Москвы в Казань и обратно, а также проживание в четырехзвездочной гостинице в шаговой доступности от центра города Казани.

Состав группы: вокал, музыка и тексты — не менее 1 человека; гитара, вокал, клавишные — не менее 2 человек. Кроме того, на фестивале выступят народные артистки Татарстана. Длительность их выступления составит не менее 15 минут.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева