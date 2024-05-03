В Казани идет снег, днем от -2 до +3 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в пятницу, 3 мая, ожидается облачная погода, возможны осадки в виде дождя со снегом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от -2 до +3 градусов. Ветер северо-западный, порывами до 22 м/с.

По Республике Татарстан прогнозируется от -3 до +4 градусов.

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