Главное к утру: Сабантуй онлайн и как коронакризис повлияет на зарплаты чиновников
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 30 июня.
- Сабантуй-2020 пройдет только онлайн по всему Татарстану. Сейчас этот вопрос прорабатывается, сообщила пресс-секретарь президента Татарстана Лилия Галимова.
- Коронакризис может заставить Татарстан не повышать зарплаты чиновникам в этом году. Чиновникам не поднимали зарплаты уже 2 года, и индексацию предложили отменить и в этом году.
- Старший сержант полиции Артем Никитин не остался в стороне и помог отчаявшемуся отцу быстро доехать до больницы, в которой находились его жена и тяжелобольной ребенок. Документы младенца удалось передать как можно скорее, что позволило вовремя доставить его в Казань.
- Прокурор Казани Олег Дроздов проверил ход строительства ЖК «МЧС», удостоверившись, что права обманутых дольщиков не нарушаются. Он заслушал отчет строителей о ходе строительства трех домов ЖК «МЧС» и других проблемных объектов.
- В казанском детском лагере рассказали, чем будут отличаться смены «ковидного» года. При проявлении признаков коронавируса ребенок будет отправляться в карантинное отделение. Далее работники лагеря сообщат о произошедшем родителям.
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