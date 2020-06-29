Прокурор Казани проверил как идет строительство ЖК «МЧС»

Прокурор Казани Олег Дроздов проверил ход строительства ЖК «МЧС», удостоверившись, что права обманутых дольщиков не нарушаются.

«Прокурор Казани заслушал отчет строителей о ходе строительства трех домов ЖК «МЧС» и других проблемных объектов. Отмечено, что в решении возникающих вопросов республиканский фонд поддержки дольщиков активно взаимодействует с организацией «Дом.рф», — передает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что проверка проходила по поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова. Вместе с Дроздовым на стройплощадку прибыли представители исполкома Казани, Фонда поддержки дольщиков, ГИСУ РТ и организаций-застройщиков.

Напомним, в конце мая Фонд защиты прав дольщиков Татарстана получил дома ЖК «МЧС» для возможности их достроить. Также фонд уже обеспечен необходимыми деньгами для завершения этих проблемных объектов.