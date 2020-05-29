Главное о коронавирусе на 29 мая: возобновление авиасообщения, РПН разрешит футбол со зрителями

Ралли «Шелковый путь — 2020» отменили

За последние сутки в Татарстане подтвердились 53 новых случая COVID-19, все контактные. 13 человек госпитализированы, 40 лечатся дома (у них легкая или бессимптомная форма заболевания).

Больше всего заболевших в Казани (27) и Набережных Челнах (17).

Всего в Татарстане зарегистрировано 3 079 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 2 482 человека, из них 132 — за прошедшие сутки. Смертельных случаев — 10.



Татарстан на 16-м месте по числу заболевших среди регионов России.

Ралли «Шелковый путь — 2020» отменили из-за коронавируса.

Совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год.

«Победа» с июня возобновит рейсы из Казани по четырем направлениям — Москва, Санкт-Петербург, Анапа и Сочи.

В РКБ плазму с антителами к COVID-19 перелили пяти пациентам.



За 10 тысячами рублей на ребенка в Татарстане обратились 296 тыс. семей.

Министр труда, занятости и соцзащиты Татарстана Эльмира Зарипова заявила, что безработных в республике вдвое меньше, чем в среднем по России.

В КФУ начнут тестировать вакцину от коронавируса на мышах.

Пресненский райсуд Москвы отклонил иск казанского адвоката Лаврентия Сичинавы к ВОЗ с требованием выплатить 100 млн рублей — адвокат считает, что ВОЗ должна была заранее предупредить мир об угрозе COVID-19.

В России провели 10 млн тестов на коронавирус

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса, выздоровели 8 264 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 387 623, а выздоровевших — до 159 257 человек.

Зафиксировано 232 новых смертельных случая. Всего от коронавируса умерли 4 374 россиянина.



Топ регионов России по числу заболевших

В России провели 10 миллионов тестов на коронавирус.

Минтруд России предложил ввести особый порядок увольнения при пандемии — теперь разорвать трудовые отношения можно будет только по инициативе работника или по соглашению сторон.

Ограничения из-за COVID-19 в Москве сохранятся до появления вакцины.



На «Яндекс.Картах» появился график прогулок для москвичей.

Роспотребнадзор разрешил проведение матчей РПЛ со зрителями.

В Якутии завели дело из-за вспышки COVID в частном пансионате для пожилых — заразились 15 человек.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков допустил превращение новой коронавирусной инфекции в обычное сезонное заболевание.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал обратить внимание на подъезды как на места заражения.

В России пляжи могут открыть 1 июля.

Юморист Максим Галкин высмеял диалог Владимира Путина с Сергеем Собяниным о прогулках в Москве.

В США за пособием по безработице обратились 40 млн человек

По состоянию на 10.30 (мск) число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 5 814 885. Умерли 360 412 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (1 721 750). На второй строчке — Бразилия (438 238), Россия на третьем месте (379 051, данные не обновлены). На четвертом месте — Великобритания (270 508), на пятом — Испания (237 906).

В США за пособием по безработице обратились более 40 млн человек.

Бостонский марафон впервые отменили за 124-летнюю историю.

Boeing сокращает 7 тысяч сотрудников.

Норвегия заявила, что карантин в стране был бесполезен. Оказалось, что в середине марта, когда власти ввели карантин, Норвегия уже находилась на пике заболеваемости.

В Швейцарии разрешат трудиться секс-работницам, но есть условия — работать в безопасных позах, носить перчатки и, по возможности, маски. После каждого клиента нужно будет менять простыни.

В Финляндии собак научили определять больных, зараженных COVID-19, по запаху мочи.

Лилия Ахкиямова