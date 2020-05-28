За 10 тысячами на ребенка в Татарстане обратились уже 296 тысяч семей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Самая массовая выплата для семей с детьми — по 10 тысяч на каждого ребенка от 3 до 16 лет, рожденным с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года — коснулась в Татарстане более чем 640 тысяч детей. На эти выплаты уже поступили более 296 тысяч заявлений. Финансирует эту меру поддержки полностью федеральный бюджет, из которого детям Татарстана, таким образом, поступит порядка 6, 4 млрд рублей. Об этом сегодня на брифинге рассказала министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.

В республике реализуются и другие выплаты федерального характера:

на первого ребенка (если доход в семье меньше двух прожиточных минимумов, то на ребенка до 3 лет семья получает 9 373 рубля);

семьи, имеющие право на маткапитал, с апреля по июнь получают по 5 000 рублей, в Татарстане это коснется 136 725 детей, уже удовлетворено заявлений более чем на 114 тысяч детей;

выплата на ребенка от 3 до 7 лет для семей, где доход на человека меньше прожиточного минимума на душу человека (9 450 рублей). Эта выплата начисляется с 1 января (задним числом), и ее размер — половина прожиточного минимума, 4 686 рублей. Выплата назначается с момента достижения ребенком 3 лет и финансируется совместно федеральным и республиканским бюджетами в пропорции 52% к 48%;

выплата 3 000 рублей на ребенка в тех семьях, где один из родителей или оба потеряли работу, начисляется независимо от дохода за предыдущий год.



Кроме того, Зарипова рассказала, что в автоматическом режиме продлили ряд мер социальной поддержки (до 1 октября). Это коснулось более чем 700 тысяч человек.

Накануне в ПФР сообщили, что 136 тысяч татарстанских детей до 3 лет претендуют на выплату 5 000 рублей, 640 тысяч детей от 3 до 16 лет — на выплату 10 000 рублей.