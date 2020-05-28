Ралли «Шелковый путь — 2020» отменен из-за коронавируса

Международное ралли «Шелковый путь» в 2020 году проведено не будет. Об этом сообщается на официальном сайте гонки.

С предложением отмены ралли выступили в Министерстве спорта России и Российской автомобильной федерации. Руководство гонки одобрило данные предложения и отменило проведение «Шелкового пути».

В нынешнем году ралли-рейд должен был пройти в юбилейный, десятый раз в истории гонок.

Напомним, изначально трасса гонки была проложена от Москвы через Казахстан до Пекина, финишировать пилоты должны были 16 июня в китайском Урумчи, но чуть позже финиш перенесли в Казань.