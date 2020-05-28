Безработица в Татарстане вдвое меньше, чем в среднем по России

Министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова заявила, что на 25 мая в Татарстане было зарегистрировано 55 786 безработных. По сравнению с 1 марта это число выросло на 43 434 человека.

Уровень безработицы по методологии МОТ составляет 3,4%, в то время как в среднем в Российской Федерации он зафиксирован на уровне 5,8%.

«Можно сказать, что в республике безработица вдвое меньше, чем в стране», — сказала Зарипова.

Интересно, что только каждый четвертый из числа зарегистрированных безработных потерял работу после 1 марта. Остальные 75% либо остались без работы раньше, либо работали «всерую», не будучи оформленными официально. С момента объявления Владимиром Путиным выплат пособия по безработице по верхней планке кратно выросло количество зарегистрированных на бирже: в расчете на получение пособия люди вставали в ряды официальных безработных.

22% из потерявших работу с 1 марта трудились в торговле. 14% — работники сферы услуг, гостиниц, предприятий общественного питания. 5% работали на транспорте, 4% — в финансовых и страховых организациях. К 27 мая в режиме неполной занятости в Татарстане работали порядка 39 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в России увеличат размер минимального пособия по безработице в три раза — с 1 500 до 4 500 рублей.