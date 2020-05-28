Казанские ученые начнут тестировать вакцину от коронавируса на мышах

Ученые Казанского федерального университета (КФУ) заканчивают первый этап разработки вакцины от коронавируса. Исследователи подготовят лабораторный образец и начнут тестировать его на мышах.

«Сейчас заканчивается разработка лабораторного образца. Один из ключевых компонентов пришел к нам в Россию и сейчас находится на таможне», — рассказал «Реальному времени» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Он рассказал, что лабораторный образец будет разработан, после «растаможки» компонента. Тогда можно будет приступить к тестам на животных.

«Иммунизируем мышек нашей ДНК-вакциной и будем смотреть, вырабатываются у них антитела против коронавируса или нет», — заключил профессор.

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