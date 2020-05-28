Ограничения из-за COVID-19 в Москве сохранятся до появления вакцины

Режим ограничений из-за коронавируса в Москве будет сохраняться до появления вакцины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-24».

«Я боюсь, что режим самосохранения, вот этих ограничений санитарных, он будет длиться долго — до того, как мы вакцину не получим», — сказал он.

Вчера на совещании с президентом России Владимиром Путиным Собянин заявил, что москвичи смогут гулять на улице по графику. По его мнению, если разрешить прогулки сразу всем, на улицах будет первомайская демонстрация. Также он предложил открыть в столице непродовольственные магазины.

