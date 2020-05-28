Совет директоров КАМАЗа рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год

Фото: realnoevremya.ru / Сергей Афанасьев

Сегодня совет директоров КАМАЗа провел заседание, на котором обсуждалась и дивидендная политика предприятия. Акционерам рекомендовано не начислять дивиденды за 2019 год.

По итогам прошлого года компания получила убыток, и в связи с этим совет рекомендовал акционерам не производить распределение прибыли, сообщает пресс-служба предприятия

На заседании совета также поднимались такие вопросы, как отчетность за 2019 год, исполнение бизнес-плана и аудит.

За I квартал 2020 года чистый убыток ПАО «КАМАЗ» по РСБУ составил 792 млн рублей. Это почти в три раза меньше, чем убыток за январь — март 2019-го.