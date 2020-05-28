Суд отклонил иск казанского адвоката к ВОЗ из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Пресненский райсуд Москвы отказался принять иск казанского адвоката Лаврентия Сичинавы к Всемирной организации здравоохранения. Он требовал от ВОЗ 100 млн рублей.

Согласно материалам суда, заявление было зарегистрировано 21 мая, а уже 26-го был получен отказ.

Напомним, что Сичинава считает ВОЗ ответственной за волну пандемии коронавируса. По его мнению, если бы организация раньше предупредила о масштабах угрозы, Россия и другие страны могли бы основательнее подготовиться, а значит, легче пережить эпидемию.