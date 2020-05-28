В РКБ перелили плазму уже пяти пациентам с коронавирусом

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В татарстанской РКБ отчитались о том, как идет переливание плазмы переболевших COVID-19 новым пациентам. На сегодня такое лечение получили уже пять человек.

«Заготавливать плазму доноров, которые ранее переболели коронавирусной инфекции, начали на станции переливания крови РКБ и в Центре крови РТ. В РКБ донорскую плазму сдали уже семь человек», — сообщает официальный аккаунт больницы в Instagram.

Напомним, что ряд медиков считает этот метод терапии действенным. Считается, что антитела донора передадутся организму пациента и помогут справиться с болезнью. Такой точки зрения придерживается, например, директор Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Андрей Киясов.