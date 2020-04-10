Главное к утру: фейк об открытии торговых центров, сделка ОПЕК+ и почтовые отделения в Казани

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 10 апреля.

В казанском Кремле назвали фейком график открытия объектов, гуляющий по Сети. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова назвала этот «документ» «попыткой ввести людей в заблуждение».

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне. Подчеркивается, что с новыми условиями сделки согласились все участвующие в ней страны.

В Казани отделения «Почты России» меняют режим работы. С 9 по 30 апреля почтовые отделения работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни.



В МВФ спрогнозировали крупнейший экономический кризис за 100 лет. Эксперты уверены, что по масштабам он не будет уступать Великой депрессии 1930-х годов.

