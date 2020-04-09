Все страны ОПЕК+ согласились с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти
Все страны ОПЕК+ согласились с условиями новой сделки по сокращению добычи нефти.
«Все члены ОПЕК+ согласны сократить добычу», — сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что страны — участницы сделки договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне и продолжат постепенно сокращать и далее. Из соглашения исключены Иран, Ливия и Венесуэла.
Также Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи на встрече стран-участниц ОПЕК+. Таким образом, Москва и Эр-Рияд будут обязаны добывать не более 8,8 млн баррелей в сутки с мая по июнь 2020 года.
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