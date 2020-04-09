СМИ: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне.

Как сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах, для России и Саудовской Аравии это означает снижение своих уровней добычи на 23%. Таким образом, Москва и Эр-Рияд будут обязаны добывать не более 8,8 млн баррелей в сутки с мая по июнь 2020 года.

Кроме того, страны ОПЕК+ в июле — декабре сократят добычу на 8 млн баррелей в сутки, далее — на 6 млн баррелей в сутки с января 2021 года до апреля.

Из соглашения исключены Иран, Ливия и Венесуэла, рассказал источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи на встрече стран-участниц ОПЕК+. СМИ прогнозировали, что если остальные страны тоже договорятся об этом, то размер снижения может достичь 20 млн баррелей в сутки.

