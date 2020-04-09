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СМИ: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки

21:27, 09.04.2020 1
СМИ: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
Фото: pixabay.com

Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне.

Как сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах, для России и Саудовской Аравии это означает снижение своих уровней добычи на 23%. Таким образом, Москва и Эр-Рияд будут обязаны добывать не более 8,8 млн баррелей в сутки с мая по июнь 2020 года.

Кроме того, страны ОПЕК+ в июле — декабре сократят добычу на 8 млн баррелей в сутки, далее — на 6 млн баррелей в сутки с января 2021 года до апреля.

Из соглашения исключены Иран, Ливия и Венесуэла, рассказал источник «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи на встрече стран-участниц ОПЕК+. СМИ прогнозировали, что если остальные страны тоже договорятся об этом, то размер снижения может достичь 20 млн баррелей в сутки.

ПромышленностьНефтьНефтехимия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09 апр
    1. жоржик. Баркиндо сказал, что дисбаланс во втором квартале достигнет 14.7млн. баррелей в сутки. Что означает на увеличение коммерческих запасов до 1, 3 млрд. баррелей . То есть нижняя цифра (10 млн) Новака из области фантазий. Свободных мощностей хранилищ осталось около 1 млрд. баррелей , ожидается что они иссякнут к 1 мая;
    2. понятно что танкера дедвейтом в 600 000 тонн, мы разместить не сможем, ну как хранилища нефти, а вот почему бы нам в Татарстане не начать строить эти нефтехранилища? В том числе э используя полости из под двух млрд. тонн?
    3. то есть использовать предыдущий опыт человечества и э не только 60 летней давности...
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