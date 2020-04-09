СМИ: страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки
Страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки в мае — июне.
Как сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах, для России и Саудовской Аравии это означает снижение своих уровней добычи на 23%. Таким образом, Москва и Эр-Рияд будут обязаны добывать не более 8,8 млн баррелей в сутки с мая по июнь 2020 года.
Кроме того, страны ОПЕК+ в июле — декабре сократят добычу на 8 млн баррелей в сутки, далее — на 6 млн баррелей в сутки с января 2021 года до апреля.
Из соглашения исключены Иран, Ливия и Венесуэла, рассказал источник «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия договорились о сокращении добычи на встрече стран-участниц ОПЕК+. СМИ прогнозировали, что если остальные страны тоже договорятся об этом, то размер снижения может достичь 20 млн баррелей в сутки.
комментарии
2. понятно что танкера дедвейтом в 600 000 тонн, мы разместить не сможем, ну как хранилища нефти, а вот почему бы нам в Татарстане не начать строить эти нефтехранилища? В том числе э используя полости из под двух млрд. тонн?
3. то есть использовать предыдущий опыт человечества и э не только 60 летней давности...