В казанском Кремле назвали фейком график открытия объектов, закрытых из-за коронавируса

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова опровергла наличие графика поэтапного открытия объектов сферы торговли и услуг, деятельность которых была приостановлена для профилактики распространения коронавируса.

«Это чистой воды фейк! Очередная попытка ввести людей в заблуждение. Призываем жителей республики внимательно относиться к информации сомнительных источников», — отметила Галимова.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появился график, согласно которому в Татарстане с 14 апреля начнут открывать различные заведения, в том числе зоомагазины, шиномонтажи, парикмахерские, фотоцентры и т. д.

Ранее в России продлили выходные до 30 апреля включительно.