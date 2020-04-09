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В казанском Кремле назвали фейком график открытия объектов, закрытых из-за коронавируса

19:29, 09.04.2020
В казанском Кремле назвали фейком график открытия объектов, закрытых из-за коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова опровергла наличие графика поэтапного открытия объектов сферы торговли и услуг, деятельность которых была приостановлена для профилактики распространения коронавируса.

«Это чистой воды фейк! Очередная попытка ввести людей в заблуждение. Призываем жителей республики внимательно относиться к информации сомнительных источников», — отметила Галимова.

Ранее в соцсетях и мессенджерах появился график, согласно которому в Татарстане с 14 апреля начнут открывать различные заведения, в том числе зоомагазины, шиномонтажи, парикмахерские, фотоцентры и т. д.

Ранее в России продлили выходные до 30 апреля включительно.

Общество Татарстан
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