В МВФ спрогнозировали крупнейший экономический кризис за 100 лет

Пандемия коронавируса может привести к крупнейшему экономическому кризису за последние 100 лет. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что он будет худшим со времен Великой депрессии.

«COVID-19 подорвал наш общественный и экономический порядок с молниеносной скоростью и в таких масштабах, которых не было на нашей памяти», — цитирует руководителя пресс-служба МВФ.

Георгиева подчеркнула, что кризис затронет не только передовые государства, но и страны с развивающейся экономикой. Она добавила, что восстановление может начаться в первой половине 2021 года, если пандемия коронавируса пойдет на спад в 2020-м.

Ранее в МВФ уже констатировали начавшуюся рецессию. Спад в экономике сравнивали с кризисом 2008 года.