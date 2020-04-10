Отделения «Почты России» в Казани меняют режим работы

В Казани отделения «Почты России» меняют режим работы.

Со вчерашнего дня, с 9 по 30 апреля почтовые отделения работают с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье — выходные дни.

Почтальоны будут доставлять пенсии, пособия и корреспонденцию в прежнем режиме, сообщает пресс-служба УФПС «Татарстан Почтасы».

Работать в прежнем режиме будут дежурные отделения почтовой связи — №420111, №420100, №420138, №420127, №420126.