Итоги дня: старт празднования 100-летия ТАССР, пресс-конференция Путина, выходной 31 декабря в Татарстане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 декабря.

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал старт празднованию 100-летия республики. Торжественное мероприятие проходит в выставочном центре «Казань Экспо». В рамках церемонии прошло награждение медалью «100-летие образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики». Первым ее получил Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Сегодня президент России Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию. Глава государства ответил на актуальные вопросы по социальным, политическим, экономическим темам. «Реальное время» вело текстовую трансляцию пресс-конференции в онлайн-режиме.

В Казани активисты движения против строительства мусоросжигательного завода пришли на встречу с властями. Встреча проходила в здании кабинета министров РТ. На ней присутствовали мэр Казани Ильсур Метшин, вице-премьер правительства республики Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Со стороны экоактивистов на встречу пришли девять человек.



Позже официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала встречу с активистами, выступающими против строительства МСЗ. По ее словам, недовольные граждане имеют право обратиться в суд. А президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжать разъяснительную работу и вести диалог с гражданами, у которых проект вызывает обеспокоенность. Также глава республики указал на важность международной экологической экспертизы, без которой строительство завода в Осиново не начнется.



Президент РТ Рустам Минниханов подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 декабря. Напомним, голосование по поводу предновогодних выходных глава республики провел в соцсетях. На портале правовой информации РТ опубликовано распоряжение президента Татарстана об учреждении выходного дня 31 декабря. Рустам Минниханов подписал документ в четверг, 19 декабря.



Леонид Слуцкий стал главным тренером «Рубина», об этом объявило руководство клуба на своем официальном сайте. Слуцкий подписал контракт с ФК «Рубин» на пять лет.

