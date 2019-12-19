Казанский Кремль прокомментировал встречу противников МСЗ и властей

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала встречу с активистами, выступающими против строительства МСЗ. По ее словам, недовольные граждане имеют право обратиться в суд

«Неоднократно говорили, что у всех граждан есть право выражать свою позицию. Призываем только к одному: любое выражение своего права не должно нарушать закон. Не даем никаких оценок произошедшему. Только суд может решить, насколько были законны задержания, аресты. Но если суд принял такое решение, значит, оно подлежит исполнению, а у граждан есть право обжаловать это решение», — сказала Галимова.

Она напомнила, что при начальном обсуждении проекта Минниханов поставил задачу «широчайшего диалога» с людьми. По ее мнению, эта задача полностью исполняется.

«Мы максимально предоставляем возможность коммуникации, диалог происходит. Более того, у министра экологии Шадрикова неоднократно проводили встречи с теми представителями, которые сегодня присутствуют на встрече. Считаю, говорить о том, что нет диалога, неправильно. Он есть. Возможно, он не так конструктивен, как хотелось бы нам. Есть эмоциональная сторона в этом вопросе. Но мы будем до последнего проводить эту работу для того, чтобы разъяснять, слышать, общаться и принимать какие-то вопросы вместе».

Она отметила, что до конца года в графике президента РТ нет встреч по данному вопросу. Совещания по вопросу строительства МСЗ глава республики будет проводить на уровне тех руководителей, которые занимаются этим вопросом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Кабмине проходит встреча противников мусоросжигательного завода с властями республики.