Новости общества

14:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин о «болевых точках» расселения народов в СССР: «Стоит только отпустить ситуацию — мало не покажется»

12:00, 19.12.2019

На встречу с президентом аккредитовали почти 2 тысячи представителей СМИ со всей страны и из-за рубежа

Путин о «болевых точках» расселения народов в СССР: «Стоит только отпустить ситуацию — мало не покажется» Фото: kremlin.ru

Сегодня Владимир Путин дает ежегодную большую пресс-конференцию. Пятнадцатая по счету она обещает стать рекордной по числу журналистов — в этом году Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ. По традиции глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на актуальные вопросы российских и иностранных журналистов по политической, социальной и экономической тематикам. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию пресс-конференции с Владимиром Путиным в режиме online.

Интернет-газета «Реальное время»
ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров



Читайте также

Новости общества

14:54 МСК Все новости
Новости раздела