Путин о «болевых точках» расселения народов в СССР: «Стоит только отпустить ситуацию — мало не покажется»

На встречу с президентом аккредитовали почти 2 тысячи представителей СМИ со всей страны и из-за рубежа

Сегодня Владимир Путин дает ежегодную большую пресс-конференцию. Пятнадцатая по счету она обещает стать рекордной по числу журналистов — в этом году Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ. По традиции глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на актуальные вопросы российских и иностранных журналистов по политической, социальной и экономической тематикам. «Реальное время» ведет текстовую трансляцию пресс-конференции с Владимиром Путиным в режиме online.

