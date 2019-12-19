Рустам Минниханов поручил продолжать вести диалог с противниками МСЗ

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил продолжать разъяснительную работу и вести диалог с гражданами, у которых проект вызывает обеспокоенность, сообщила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Рустаму Минниханову доложили подробности встречи первого вице-премьера РТ с инициативной группой по вопросу строительства завода по термическому обезвреживанию отходов.

Глава республики указал на важность международной экологической экспертизы, без которой строительство завода в Осиново не начнется. Галимова подчеркнула, что на данном этапе говорить о полноценном анализе проекта рано.

«Когда будут получены результаты от иностранных экспертов — это станет предметом отдельного взвешенного обсуждения на уровне президента», — сообщила она.

Ранее сообщалось, что в кабмине проходит встреча противников мусоросжигательного завода с властями республики.

