В Казани началась встреча властей с противниками строительства МСЗ
В Казани активисты движения против строительства мусоросжигательного завода пришли на встречу с властями. Встреча проходит в здании Кабинета министров РТ.
Экоактивисты настаивают на проведении повторной экологической экспертизы, а также возмущаются недопуском к общественным слушаниям. С их стороны на встрече присутствуют девять человек.
На встрече присутствуют мэр Казани Ильсур Метшин, вице-премьер правительства республики Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Встреча продолжается уже более часа, активисты транслируют ее в прямом эфире.
Ранее Минниханов поручил провести встречу с жителями по поводу строительства МСЗ в Осиново.Общество Татарстан
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