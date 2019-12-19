В Казани началась встреча властей с противниками строительства МСЗ

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В Казани активисты движения против строительства мусоросжигательного завода пришли на встречу с властями. Встреча проходит в здании Кабинета министров РТ.

Экоактивисты настаивают на проведении повторной экологической экспертизы, а также возмущаются недопуском к общественным слушаниям. С их стороны на встрече присутствуют девять человек.

На встрече присутствуют мэр Казани Ильсур Метшин, вице-премьер правительства республики Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Встреча продолжается уже более часа, активисты транслируют ее в прямом эфире.

Ранее Минниханов поручил провести встречу с жителями по поводу строительства МСЗ в Осиново.