Итоги дня: пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», сбои в работе сайтов министерств РТ, визит Путина в Челны

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 декабря.

Сегодня днем площадка tatarstan.ru и прикрепленные к ней сайты республиканских министерств и ведомств оказались недоступны. Как пояснили в Минцифре РТ, сбой в работе сайтов республиканских министерств и ведомств обусловлен техническими проблемами. Позже сайты стали доступны в обычном режиме.

Сегодня утром в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». По сообщениям СМИ, в результате пожара пострадали 12 человек. Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он уточнил, что искра попала в трюмное помещение, где было разлито топливо. В результате пожара три человека пропали без вести.

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала возможное лишение Казани права проведения чемпионатов мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). По ее словам, у Татарстана налажены хорошие деловые и даже дружественные отношения со многими международными спортивными федерациями, в частности FINA, с которыми есть договоренность о проведении еще двух соревнований. Она отметила, что подготовка продолжается.

Также Лилия Галимова объяснила введение конкурсного производства в компании «Инвэнт». Она подчеркнула, что татарстанские власти выступают за сохранение любого предприятия на территории республики. Представитель казанского Кремля подчеркнула, что процедуры, запущенные на предприятии, в первую очередь связаны с сохранением рабочих мест.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Глава Татарстана выразил уверенность в том, что товарооборот с Белоруссией может быть увеличен до $2 млрд, подчеркнув, что Республика Беларусь является стратегическим партнером региона. В рамках встречи главы республик обсудили перспективы сотрудничества в сфере нефтехимии, ИТ-технологий и развития рынка газомоторного топлива.

Глава республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям Татарстана Айдар Салимгараев представил коллективу АО «Татмедиа» в качестве руководителя гендиректора ИА «Татар-информ» Шамиля Садыкова.



Президент России Владимир Путин завтра, 13 декабря, посетит КАМАЗ в Набережных Челнах. Он выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автомобильного завода, ознакомится с новыми производственными линиями, а также встретится с работниками предприятия.

Генеральная прокуратура России направила в Лаишевский районный суд Татарстана уголовное дело о крушении пассажирского Boeing в аэропорту Казани в 2013 году.



Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя и отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. На место врио руководителя Еврейской области назначили сенатора Ростислава Гольдштейна, а врио губернатора Иркутской области стал экс-замглавы МЧС России Игорь Кобзев.

