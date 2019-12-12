В Минцифры Татарстана прокомментировали сбой в работе сайтов министерств

Сбой в работе сайтов республиканских министерств и ведомств обусловлен техническими проблемами, пояснили «Реальному времени» в Минцифре Татарстана.

По заявлению ведомства, проблему планируют устранить уже в течение этого дня. Напомним, что сегодня днем сайты на базе платформы tatarstan.ru и портал госуслуг Татарстана стали недоступны для пользователей.

Сообщение о сбое министерство также опубликовало в сторис в своем аккаунте в Instagram. Кроме того, в министерстве отвергли версию о хакерской атаке на сайты.

Схожий сбой, напомним, зафиксировали 9 октября — тогда не работал сайт госуслуг Татарстана, Госсовета республики и ряда других ведомств.