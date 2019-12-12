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Стали известны детали визита Путина в Челны

15:30, 12.12.2019
Стали известны детали визита Путина в Челны
Фото: ru.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин завтра, 13 декабря, посетит КАМАЗ в Набережных Челнах.

Он выступит на торжественном митинге, посвященном 50-летию автомобильного завода, ознакомится с новыми производственными линиями, а также встретится с работниками предприятия, передает пресс-служба Кремля.

Кроме того, в этот день Путин проведет рабочую встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Ранее на праздновании 50-летия КАМАЗа Рустам Минниханов анонсировал визит Путина в Челны.

ОбществоВластьПромышленностьМашиностроение Татарстан
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