В казанском Кремле объяснили введение конкурсного производства в «Инвэнте»

Фото: пресс-служба Минпромторга РТ

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала введение конкурсного производства в компании «Инвэнт». Она подчеркнула, что татарстанские власти выступают за сохранение любого предприятия на территории республики.

Галимова отметила, что процедуры, запущенные на предприятии, в первую очередь связаны с сохранением рабочих мест.

«Власти республики заинтересованы в сохранении любого предприятия, которое есть на территории Татарстана. Это прежде всего вопросы, связанные с коллективами, с людьми, с кадрами, которые там задействованы. Во вторую очередь — с экономикой», — передает «Татар-информ» слова официального представителя казанского Кремля.

Напомним, вчера в компании «Инвэнт», которая является собственником предприятий, входящих в состав ГК «Инвэнт», введено конкурсное производство. По сообщению пресс-службы Минпромторга РТ, это делается с целью создания необходимых условий для привлечения инвесторов, заинтересованных в развитии бизнеса на площадке.

