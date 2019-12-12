Сайты ведомств Татарстана заработали в прежнем режиме

Фото: скриншот сайта

Порталы площадки tatarstan.ru возобновили свою работу после технического сбоя. На данный момент все сайты работают в своем прежнем режиме. Мог ли сбой привести к потере каких-либо данных, пока неизвестно.

Ранее «Реальное время» сообщало, что площадка tatarstan.ru и прикрепленные к ней сайты республиканских министерств и ведомств сегодня днем оказались недоступны. Как пояснили в Минцифре РТ, сбой в работе сайтов республиканских министерств и ведомств обусловлен техническими проблемами.