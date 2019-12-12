Минниханов заявил о возможности увеличения товарооборота с Белоруссией до $2 млрд

Президент Татарстана Рустам Минниханов выразил уверенность в том, что товарооборот с Белоруссией может быть увеличен до $2 млрд, подчеркнув, что Республика Беларусь является стратегическим партнером региона.

Сегодня глава Татарстана встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Об эффективности наших отношений говорят цифры: товарооборот уже превышает $1,2 млрд. Считаю, что мы можем нарастить данный показатель до $2 млрд», — сказал Минниханов.

В рамках встречи главы республик обсудили перспективы сотрудничества в сфере нефтехимии, ИТ-технологий и развития рынка газомоторного топлива.

В частности, Лукашенко обратил внимание на сотрудничество белорусских компаний МАЗ, МТЗ, «Амкадор», БЕЛАЗ с татарстанским холдингом «Рари-ТЭК». Также он заявил о готовности Белорусского парка высоких технологий сотрудничать в сфере нанотехнологий с казанским IT-парком.

«Мы готовы наладить тесное взаимодействие в этой сфере с казанским IT-парком и иными научно-производственными центрами Татарстана», — передает слова президента Белоруссии пресс-служба президента РТ.

Ранее сообщалось, что президент Татарстана вчера прилетел в Минск. Он провел встречу с активом татарской диаспоры и посетил соборную мечеть столицы Белоруссии.