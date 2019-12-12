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Технологии

Сайты министерств Татарстана стали недоступны

12:31, 12.12.2019 1
Сайты министерств Татарстана стали недоступны

Площадка tatarstan.ru и прикрепленные к ней сайты республиканских министерств и ведомств сегодня днем оказались недоступны.

О сбоях в работе сайтов свидетельствуют данные сервиса downforeveryoneorjustme.com. Сервис downradar.ru также зафиксировал ряд сообщений о сбоях сегодня в полночь и утром.

Напомним, схожий сбой зафиксировали 9 октября — тогда не работал сайт госуслуг Татарстана, Госсовета республики и ряда других ведомств. Сайты были недоступны в течение нескольких часов. В Минцифры Татарстана тогда объяснили сбой технической аварией на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий.

ТехнологииITОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:54
    Вот так и работает роль личности в истории.
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