Сайты министерств Татарстана стали недоступны

Площадка tatarstan.ru и прикрепленные к ней сайты республиканских министерств и ведомств сегодня днем оказались недоступны.

О сбоях в работе сайтов свидетельствуют данные сервиса downforeveryoneorjustme.com. Сервис downradar.ru также зафиксировал ряд сообщений о сбоях сегодня в полночь и утром.

Напомним, схожий сбой зафиксировали 9 октября — тогда не работал сайт госуслуг Татарстана, Госсовета республики и ряда других ведомств. Сайты были недоступны в течение нескольких часов. В Минцифры Татарстана тогда объяснили сбой технической аварией на узле коммутации с республиканским Центром информационных технологий.