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Путин сменил главу Еврейской автономной области

18:20, 12.12.2019
Путин сменил главу Еврейской автономной области
Фото: ru.wikipedia.org (на фото Александр Левинталь)

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. На место врио руководителя региона назначили сенатора Ростислава Гольдштейна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Левинталь покинул пост по собственному желанию. Она был главой Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года.

Ранее Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Также глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост замглавы МЧС России.

ОбществоВласть
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