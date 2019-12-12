Путин сменил главу Еврейской автономной области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя. На место врио руководителя региона назначили сенатора Ростислава Гольдштейна, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Левинталь покинул пост по собственному желанию. Она был главой Еврейской автономной области с 22 сентября 2015 года.
Ранее Путин принял отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Также глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост замглавы МЧС России.ОбществоВласть
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