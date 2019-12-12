Названа причина пожара на «Адмирале Кузнецове»

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Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он уточнил, что искра попала в трюмное помещение, где было разлито топливо.

«На борту корабля проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, где находилось разлитое топливо. Произошло возгорание», — рассказал «РИА Новости» Рахманов.

Он уточнил, что после пожара на судне «Виктор Черномырдин» в корпорации разработали стандарт сварочных работ на кораблях, согласно которому при проведении сварочных работ одним человеком должны присутствовать пять военных контролеров. Рахманов отметил, что на вопрос, как именно случился пожар при соблюдении этого стандарта, можно ответить только после завершения тушения.

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в результате пожара на авианосце пострадали 10 человек, один из них находится в тяжелом состоянии. Информагентство уточняет, что собеседник не смог назвать точное число пострадавших среди военных и рабочих завода.

Напомним, сегодня утром в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Число пострадавших возросло до пяти человек, а спасатели не могут потушить огонь из-за сложных условий.

