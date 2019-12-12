Сергей Левченко ушел с поста губернатора Иркутской области

Президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.

Также глава государства назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Кобзева, ранее занимавшего пост замглавы МЧС России.

«Президент РФ Владимир Путин своим указом принял отставку губернатора Иркутской области Левченко по его собственному желанию и назначил Игоря Кобзева врио губернатора Иркутской области. Путин также провел рабочую встречу с Игорем Кобзевым», — передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Левченко занимал пост губернатора Иркутской области с октября 2015 года. В июле 2019 года Владимир Путин назвал неудовлетворительной работу местных властей во главе с Левченко по устранению последствии стихийного паводка. 2 сентября глава государства вновь раскритиковал действия областной администрации.

Кобзев занимал пост заместителя главы МЧС — главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС России.