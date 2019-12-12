Три человека пропали без вести при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

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В результате пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» три человека пропали без вести.

Всего было госпитализировано 11 пострадавших, одному из них оказали помощь амбулаторно, в реанимации оказались шесть человек, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«По уточненным данным, судьба троих неизвестна», — сказал собеседник информагентства.

Напомним, сегодня утром в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». По сообщениям СМИ, в результате пожара пострадали 10 человек. Глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов сообщил, что пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Он уточнил, что искра попала в трюмное помещение, где было разлито топливо.

