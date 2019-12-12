Казанский Кремль прокомментировал угрозу лишения чемпионатов мира из-за санкций WADA

Представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала возможное лишение Казани права проведения чемпионатов мира из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Все полномочия, связанные с подачей апелляции и дальнейшей работой по решениям WADA, у федерального министерства. Мы со своей стороны можем сказать, что у нас налажены хорошие деловые и даже дружественные отношения со многими международными спортивными федерациями, в частности FINA, с которыми мы договорились о проведении еще двух соревнований. Мы работу не останавливаем, продолжаем подготовку и надеемся, что в этой части все у нас сложится, и чемпионаты пройдут.

Под угрозу совершенно ничего не попадает. А все инфраструктурные объекты — так называемое наследие Универсиады-2013, загружены и посещаемы людьми. И даже когда мы проводим какие-то внутрироссийские соревнования, приходится составлять графики так, чтобы посетители, не имеющие отношения к соревнованиям, не чувствовали неудобств. То есть с этой точки зрения никаких кризисных моментов мы не видим.

Кроме того, запланирован большой объем мероприятий по линии СНГ. Это и спортивные игры, и студенческие мероприятия, и «Новая волна» у нас будет проходить. Но в любом случае мы не сторонники версии о том, что все закончилось, и никаких международных соревнований по линии WADA у нас не будет. Работу мы продолжаем. А наши заявки на проведение международных соревнований ранее были поддержаны абсолютным большинством принимающих решение», — заявила Галимова.

Напомним, комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) дал рекомендацию лишить Россию права проведения крупных соревнований из-за махинаций с допингом.