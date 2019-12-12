Пожар на единственном российском авианосце не могут потушить

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Сегодня утром в Мурманске на верфи загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Число пострадавших возросло до пяти человек, а спасатели не могут потушить огонь из-за сложных условий.

«По предварительной информации, угрозы для их жизни нет. Большинство из них отравились продуктами горения. Один получил черепно-мозговую травму — это работник 35-го судоремонтного завода. На борту присутствовали и члены экипажа», — приводит ТАСС слова источника.

Площадь пожара выросла с 20 до 120 кв. м. Загорелось дизельное топливо.

Среди вероятных причин возгорания эксперты склонны выделять нарушения техрегламентов при сварочных работах.

Напомним, что первой боевой задачей авианосца стала военная операция в Сирии. Однако пребывание «Адмирала Кузнецов» у берегов страны было завершено досрочно. Судно получило повреждения, на ремонт которых флот заложил 60 млрд рублей. Позже произошла авария уже на плавучем доке, чинившем авианосец.