Главное за выходные: выборы в Раду, сокращение количества преступлений в Уфе, возвращение татарстанских детей из Крыма

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 22 июля.

Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского федерального округа (ПФО) по обеспечению занятости инвалидов. По итогам II квартала этот показатель занятости инвалидов по республике увеличился до 33,5%. В России показатель занятости инвалидов составляет 26,9%, а в ПФО — 25,6%.

Изучение обнаруженных возле села Старые Киязлы Аксубаевского района Татарстана человеческих останков может занять до 1,5 года. При этом массовое захоронение людей уже признано объектом археологического наследия.

Все дети и взрослые, которые были госпитализированы из детского лагеря в Крыму после отравления, выписаны из больницы. Вся необходимая медицинская помощь была оказана пострадавшим в полном объеме. В воскресенье подростки вернулись в Татарстан.

По итогам первых шести месяцев 2019 года в Уфе сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе стало меньше убийств, разбойных нападений, грабежей, краж всех форм собственности.

Пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает 41,98% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины после обработки 20,75% протоколов. Досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах. Полиция Украины получила почти 2 000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду.

Минпромторг РФ предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж, в том числе в сфере общественного питания. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что подаст в суд на авторов инициативы не считать пиво алкоголем.

Министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам ведомства, «в любом случае взорвется» в 2021 году.

Футболисты казанского «Рубина» одержали победу над московским «Динамо» в матче 2-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в Москве и завершилась со счетом 0:1.