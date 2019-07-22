Партия Зеленского «Слуга народа» лидирует на выборах в Раду

Пропрезидентская партия «Слуга народа» набирает 41,98% голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины после обработки 20,75% протоколов. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Всего по партийным спискам в парламент проходят пять партий, преодолев пятипроцентный барьер.

На втором месте находится «Оппозиционная платформа — За жизнь» (12,55%). Далее следуют «Европейская солидарность» (8,67%) экс-президента Петра Порошенко, «Батькивщина» (8,38%) Юлии Тимошенко и «Голос» (6,33%) музыканта Святослава Вакарчука.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду состоялись в воскресенье, 21 июля. В них принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Ранее полиция Украины получила почти 2 000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду.