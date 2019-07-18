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Захоронение в Аксубаевском районе Татарстана признано объектом археологического наследия

21:57, 18.07.2019
Захоронение в Аксубаевском районе Татарстана признано объектом археологического наследия
Фото: okn.tatarstan.ru

Обнаруженное в Аксубаевском районе Татарстана массовое захоронение людей признано объектом археологического наследия.

«1 июля «Старокиязлинский могильник» включен в список выявленных объектов археологического наследия» — говорится в сообщении на сайте Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия.

Уточняется, что объект находится между селами Старые Киязлы, Кызыл-Тау и Новые Киязлы, и занимает площадь порядка 2 гектаров.

Согласно проекту планировки территории объект будет освоен частично под промышленные нужды, оставшаяся часть обследоваться не будет и останется законсервированной.

Ранее в соцсетях появились фотографии массового захоронения в Аксубаевском районе. Ученые предполагают, что на этом месте, скорее всего, была сельская местность и рядом кладбище. Останкам может быть не менее 10 веков.

ОбществоИстория Татарстан
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