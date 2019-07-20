Полиция Уфы отчиталась о сокращении количества преступлений

Фото: пресс-служба УМВД РФ по Уфе

По итогам первых шести месяцев 2019 года в Уфе сократилось общее количество зарегистрированных преступлений, в том числе стало меньше убийств, разбойных нападений, грабежей, краж всех форм собственности.

Об этом рассказал начальник УМВД России по городу Уфе полковник полиции Виталий Дудко на совещании по итогам работы столичной полиции за прошедшие полгода. Также он добавил, что есть положительные результаты по линии противодействия экономическим преступлениям, в том числе коррупционной направленности, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Уфе.

Напомним, ранее в Уфе суд по ходатайству следствия арестовал двух жителей Башкирии по подозрению в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

