Минпромторг РФ предложил не считать пиво алкоголем

Минпромторг предложил вывести пиво и пивоваренную продукцию из-под понятия алкогольной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж, в том числе в сфере общественного питания. Об этом говорится в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019—2025 годы.



В документе предлагается вернуть пивной продукции самостоятельный статус и тем самым смягчить ограничения на розничную торговлю, сообщает РБК.

Сейчас Минпромторг РФ готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.



Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году. С июля следующего года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го в России вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

Напомним, что в июне этого года Минфин РФ не поддержал введение минимальной розничной цены на пиво.

