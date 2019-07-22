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Полиция Украины получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду

01:37, 22.07.2019
Полиция Украины получила почти 2000 сообщений о нарушениях на выборах в Раду
Фото: pixabay.com

На Украине в органы полиции поступило почти 2 тыс. обращений и заявлений по поводу нарушений на выборах в Верховную раду. Об этом сообщили в пресс-службе МВД страны.

В ведомстве заявили, что по состоянию на 19:00 открыто 56 уголовных дел по факту полученных сообщений. Также составлено 52 административных протокола. Всего в полицию поступило 1955 обращений по поводу нарушений, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Накануне на Украине прошли досрочные выборы в Верховную раду. В выборах принимали участие 24 партии и 3,22 тысячи кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Во время голосования в Одесской области поступила информация о минировании четырех избирательных участков в Раздельнянском районе.

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