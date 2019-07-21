Новости общества

21:00 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения

19:25, 21.07.2019
Орешкин спрогнозировал «взрыв» в экономике из-за закредитованности населения
Фото: kremlin.ru

Проблема в экономике России из-за закредитованности населения, по расчетам Министерства экономического развития, «в любом случае взорвется» в 2021 году. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», — сказал министр в интервью радио «Эхо Москвы».

По словам Орешкина, сейчас Минэкономразвития готовит меры, которые призваны замедлить рост кредитования и помочь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Напомним, согласно исследованию СРО НАПКА, за последние 5 лет долговая нагрузка россиян выросла в 1,5 раза.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров